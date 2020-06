Incidenti in serie a Torino: grave un motociclista ferito in corso Belgio

Impatto all'altezza del ponte Sassi, meno preoccupanti le condizioni di una donna che viaggiava con lui: altre quattro persone in ospedale per un altro scontro in corso Taranto

Boom di incidenti stradali in mattinata a Torino, il più grave in corso Belgio, all’altezza del ponte Sassi. Un motociclista è rimasto ferito in modo serio dopo che il mezzo su cui stava viaggiando, una Ducati 997, è entrato in collisione con una Ford Fusion.

Il centauro è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco, mentre la donna che era con lui è stata trasportata al Cto, in codice giallo. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia municipale.

Altro incidente intorno alle 8 all’angolo tra via Mercadante e corso Taranto. Quattro persone sono state costrette a ricorrere alle cure ospedaliere, due al Giovanni Bosco e due al Maria Vittoria, dopo un impatto tra una Smart e una Ford Ka.

Altri sinistri sono stati segnalati in corso Francia, all’incrocio tra corso De Gasperi e via Fratelli Carle e in strada Altessano, ma in questi casi senza particolari conseguenze per le persone coinvolte.