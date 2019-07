Incidenti sul lavoro: operaio cade da una pressa alla Dobell di Borgaro

Un lavoratore della Dobell di Borgaro, azienda che produce penne, è caduto da una pressa, battendo violentemente un fianco e la testa, ieri sera verso le 21.

Immediatamente allertato il 118 e il proprietario dell’azienda che, giunto sul posto, avrebbe cercato di far annullare l’intervento dei sanitari intimando il licenziamento ad un sottoposto con contratto a termine perché non indossava i tappi. Il titolare ha poi proseguito nelle sue escandescenze all’arrivo dei sanitari ed ha ritardato le operazioni di soccorso al lavoratore infortunato che, fortunatamente, non ha riportato grosse conseguenze.