Incidenti sul lavoro: operaio precipita dal tetto dell’azienda e si taglia la gamba. E’ grave

Incidente sul lavoro, questo pomeriggio, intorno alle 14, a Beinasco (Torino). Un tunisino di 42 anni, operaio di una ditta esterna che si occupava della manutenzione dei pannelli fotovoltaici delle officine metallurgiche Cornaglia, in strada Mirafiori, è precipitato dal tetto sul quale stava lavorando. Nella caduta si è ferito gravemente a una gamba con un pezzo di vetro.

L’OPERAIO NON E’ IN PERICOLO DI VITA

Soccorso dai vigili del fuoco, l’uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cto di Torino. Non è in pericolo di vita. Sul posto, insieme con i vigili del fuoco e la squadra del 118, anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal.