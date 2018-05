Incinta a 11 anni dopo le violenze: l’orco rischia 10 anni di carcere

La sentenza è prevista per il prossimo 21 giugno. La ragazzina viveva in un appartamento di Barriera di Milano, dove l'uomo, amico di famiglia, si recava di frequente

Rischia una condanna a 10 anni di carcere (è la pena richiesta dalla procura di Torino) il 35enne di nazionalità nigeriana che, a novembre scorso, è stato arrestato con l’accusa di avere ripetutamente abusato di una ragazzina, sua connazionale, di 11 anni, poi rimasta incinta. L’orco, difeso dall’avvocato Manuel Perga, ha scelto il rito abbreviato.

LA RAGAZZINA VIVEVA A BARRIERA MILANO

La sentenza è prevista per il prossimo 21 giugno. La ragazzina viveva in un appartamento di Barriera di Milano, dove il 35 enne, amico di famiglia, si recava di frequente. A quanto pare i genitori gli affidavano la piccola insieme ai fratelli quando loro andavano fuori casa per lavoro.