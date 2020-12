Incomprensibile silenzio di Conte

Salvo contrordini il via libera al nuovo Dpcm del premier Conte slitterà al tardo pomeriggio di oggi. Probabilmente con passerella in diretta televisiva, come d’abitudine. Il tutto alla faccia sia degli italiani, sia di commercianti, ristoratori, baristi e tanti altri ancora sulle limitazioni per le vacanze di Natale. E così una buona notizia, quella della liberazione dei diciotto pescatori di Mazara del Vallo dopo tre mesi di prigionia, si trasforma nell’ultimo sfottò alla nazione con Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e pure l’ineffabile portavoce Rocco Casalino a Bengasi intenti a stringere mani e a sorridere alle telecamere, mentre a cittadini e negozianti si regalano altre ore di incertezza. Chi, come e quando potrà muoversi? Cosa resterà aperto e cosa invece sarà nuovamente chiuso? Domande sospese nel vuoto perché al momento è possibile tutto, ma pure il contrario. A cominciare da sabato (domani) che potrebbe diventare l’u l t im a spiaggia per i regali di Natale. E già domenica, ancora prima della vigilia, potrebbero scattare blocchi, persino con l’incubo della “zona rossa”. Uno scenario tutto da delineare che, solo a Torino, potrebbe costare al comparto del commercio e della ristorazione milioni di euro, tagliando di netto le aspettative anche del pubblico che, ne siamo certi, tornerà comunque ad affollarsi nel centro, in una corsa contro il tempo per i doni. In sostanza si perdono ore preziose prima di decidere quali saranno gli obblighi e si gioca, letteralmente, sulle tasche di chi attendeva questi giorni per risanare un poco le proprie finanze. E ha già investito per rifornire la propria bottega. Resta da capire quali contromisure economiche verranno messe in campo dal Governo. Ma questi benedetti ristori dovranno essere davvero consistenti. In gioco c’è la salute, ma la piccola economia rischia il baratro.

fossati@cronacaqui.it