Incontra la ex con un amico e tenta di investirla con l’auto

Prima l’ha perseguitata per dei mesi, senza rassegnarsi alla fine della loro relazione, poi alla fine ha tentato di investirla.

I carabinieri della stazione di Castellamonte hanno tratto in arresto Andrea P., 32enne, disoccupato, residente a Castellamonte, dando esecuzione all’applicazione di un’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Ivrea, resosi responsabile, sin dal mese scorso, di reiterati episodi di violenza nei confronti della ex compagna, al termine della loro relazione sentimentale. Era stata proprio la ragazza, stanca delle continue minacce e percosse, a denunciare ai militari dell’Arma, già ai primi di agosto, i reiterati episodi di violenza dell’ex compagno.

La violenza, come troppo spesso accade in questi casi, e come avrebbe dichiarato la vittima, nasce dall’incapacità dell’uomo di accettare la fine del rapporto e il fatto che la donna abbia cominciato una nuova vita. La denuncia e il tempestivo intervento dei carabinieri non bastavano tuttavia a scoraggiare l’uomo che perseverava nei suoi comportamenti oppressivi e violenti, arrivando al più grave. Pochi giorni fa, dopo averla incrociata per caso in strada in compagnia di un amico, l’uomo ha infatti tentato di investirla. In quell’occasione, la ragazza, dopo essere riuscita a schivare l’autovettura del suo aggressore, è stata afferrata e trascinata per un braccio, tanto da rompere il vetro della portiera anteriore sinistra. Per fortuna però la giovane è riuscita a divincolarsi, facendo desistere l’ex e costringendolo a darsi alla fuga.

La gravità degli episodi ha indotto i carabinieri della compagnia di Ivrea a richiedere l’urgente adozione di una misura cautelare accolta dal Tribunale, mettendo l’uomo agli arresti domiciliari.