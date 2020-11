Incontri on line ma shopping dal vivo

Appuntamenti in rete dal 4 all’8 dicembre. Coinvolte oltre trenta librerie in cui gli editori saranno ospitati fino al 7 gennaio. Il Salone “forse” live dal 13 maggio

Il Salone del Libro si conferma una delle vittime più illustri del lockdown. Ma, come è nelle corde di chi ne ha viste tante, soprattutto durante questo ultimo anno, prova a non arrendersi affidandosi, ancora una volta, a quell’universo social che già la scorsa primavera ha salvato, in parte, la fiera cancellata dal Covid. Vita Nova, l’edizione pensata per l’autunno, quindi, si farà ma, al contrario di quanto annunciato in precedenza, avverrà esclusivamente on line dal 4 all’8 dicembre prossimi.

È durante questi cinque giorni che si terranno gli incontri e i seminari con gli scrittori collegati in rete dalle loro sedi mentre, in circa trenta librerie torinesi (l’elenco è destinato ad ampliarsi ancora) verranno ospitati, fino al 7 gennaio 2021, i prodotti editoriali che partecipano alla fiera. In sostanza, se da un lato la versione autunnale della fiera non potrà essere vissuta dal pubblico, dall’altro, gli acquirenti avranno la possibilità di comprare i libri preferiti durante le vacanze natalizie e fino alla Befana.

«Sapevamo già, quando abbiamo pensato a Vita Nova, che la formula sarebbe potuta essere modificata – commenta Silvio Viale, presidente dell’associazione Torino La città del libro – le librerie sono aperte e il 4 dicembre il lockdown potrebbe essere terminato, in ogni caso per quella data non si potrà di sicuro fare aggregazione, quindi, meglio preparare fin da subito una versione on line, aperta a tutti, durante la quale i visitatori virtuali potranno seguire in diretta i propri beniamini per poi andare a comprarne i titoli in libreria».

A questo proposito da segnalare l’iniziativa della Regione con la quale verranno distribuiti 12 mila buoni libro del valore di 10 euro ciascuno a docenti, giovani tra i 14 e i 25 anni, e lettori residenti o domiciliati in Piemonte. Tanti gli ospiti attesi via web, da Alessandro Barbera che terrà la sua lezione su Dante Alighieri prendendo spunto dal suo ultimissimo libro “Dante” (Laterza), a Emma Dante, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Letizia Battaglia, Serena Vitale.

Una parentesi invernale quella di Vita Nova che vuole rappresentare per gli organizzatori un importante giro di boa in attesa dei fatidici cinque giorni, dal 13 al 17 maggio 2021, in cui, se tutto andrà bene, il Salone del Libro tornerà live.