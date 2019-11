Stava per provocare una tragedia. Evitata giusto per un soffio. Poteva andare a finire male su questa statale di campagna, con un frontale tra il camioncino e una vettura proveniente dalla carreggiata opposta.

Tutta colpa del conducente del camioncino, autore di una serie di sorpassi in un punto in cui sarebbe stata necessaria maggiore prudenza. Fortuna che l’impatto non è avvenuto. Ma giusto per un soffio.