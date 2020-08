Forse è un’appassionata di arrampicata sportiva, forse semplicemente non ha studiato, non vuol essere interrogata e ha pensato bene di nascondersi in un posto insospettabile: fatto sta che questa ragazza è riuscita ad arrampicarsi in un punto quasi inaccessibile.

Ancorandosi al pilastro di sostegno dello stabile e sfidando le leggi della gravità, la piccola studente di questo istituto dell’India è riuscita a rimanere appollaiata a lungo, prima di ridiscendere senza alcun graffio.