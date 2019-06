Gli amici sono sconcertati: come ha fatto a intrufolarsi all'interno di un pozzo?

E ora come lo tirano fuori da lì?

Dov’è finito l’amico? Sono giorni che non si fa vedere più in giro, mentre prima amava farsi notare a bordo della sua autovettura nuova e fiammante. La risposta, purtroppo, è in queste immagini agghiaccianti.

L’amico e la sua vettura sono finiti all’interno di un pozzo molto profondo. Non è il caso di interrogarsi troppo su come ci siano finiti, lì dentro: l’importante ora è tirarli fuori alla svelta.