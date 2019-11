Incredibile ma vero in via Ormea: in mezzo alla strada c’è un cinghiale [VIDEO]

Agricoltori, allevatori e pastori di tutta Italia – nutrita la delegazione proveniente dal Piemonte – hanno preso parte oggi a Roma, in piazza Montecitorio, all’iniziativa della Coldiretti volta a sensibilizzare sul problema dell’invasione dei cinghiali e della fauna selvatica, causa di danni ai raccolti, incidenti e attacchi ad altri animali.

Dimostrazione eloquente della effettiva sussistenza del problema è il video, per certi versi sconcertante, che potete ammirare in coda all’articolo. Un cinghiale che procede indisturbato, proprio al centro della sede stradale, di sera nel cuore di San Salvario, in via Ormea.

Come c’è finito lì? E dove è andato poi? La persona al volante lo ha ripreso per alcuni secondi, poi l’animale ha fatto dietrofront ed è tornato indietro. Un problema serio, quello dei cinghiali. Che a quanto pare riguarda da vicino anche le grandi città, non soltanto i piccoli borghi di campagna.