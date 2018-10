Incrocia due elefanti che combattono. Prima li filma, poi ingrana la retromarcia

Non capita tutti i giorni di imbattersi in un..elefante nel bel mezzo della carreggiata. Peggio ancora, in due elefanti che addirittura si danno battaglia!! L’incredibile scena è stata ripresa da un automobilista (e postata su Youtube) che, di fronte ai due pachidermi che si affrontavano a colpi di proboscide, prima li ha filmati col telefonino, poi, spaventato, ha ingranato la retromarcia e si è allontanato.