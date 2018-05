Incrocio fatale

Ha il sapore di un autentico appuntamento con il destino quello che è accaduto l’altra notte: un treno che viaggia secondo orario, un convoglio eccezionale su gomma che procede secondo una rigida tabella di marcia, ma all’improvviso qualcosa non va per il verso giusto. Quelli del convoglio su gomma erano convinti che l’ultimo treno della notte fosse già passato?

Possibile che abbiano sbagliato a calcolare i tempi? E alle Ferrovie erano davvero a conoscenza della presenza del trasporto eccezionale in quel punto? Sono solo due degli interrogativi che accompagnano questa tragedia che, ci sorprendiamo a pensare, per un autentico miracolo non ha avuto dimensioni ancor più catastrofiche.

Tante cose non sono andate per il verso giusto: a cominciare da quella sbarra che si abbassa in un punto senza ostacoli e dunque non fa scattare l’allarme per il treno. Il macchinista non aveva alcuna possibilità di evitare l’ostacolo nel momento in cui l’ha visto. Dov’è nascosto l’inghippo che ha portato alla morte di due persone? Qual è stata la pecca in quella che sarebbe dovuta essere una pianificazione attenta?

Domande cui risponderanno gli inquirenti. A noi resta lo sbigottimento di fronte alle immagini del disastro. Che ci porta a riflettere anche sullo stato della nostra rete ferroviaria ordinaria, quella che fa meno notizia di una discussione sul Tav e solleva meno dibattiti, se non quando sui binari scorre il sangue.