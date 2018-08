Incrocio pericoloso, i dossi non bastano. Arriva il semaforo che “non dorme mai”

Un nuovo impianto semaforico per mettere in sicurezza il territorio tra via Cervetti e via Frejus.

In un’epoca in cui i semafori vengono tolti in favore delle rotatorie, Orbassano sceglie un semaforo attivo 24 ore su 24 (non lampeggiante nelle ore notturne, dunque) per tutelare pedoni e auto in transito su via Frejus. L’intervento si è reso necessario, anche su suggerimento della polizia locale, per permettere a coloro che provengono da via Cervetti di immettersi in via Frejus in completa sicurezza. La visibilità in quel punto è infatti scarsa e i dossi che erano stati installati in maniera provvisoria, e ora rimossi, consentivano solo di rallentare la velocità ma non di regolare l’attraversamento dell’incrocio.

Il semaforo, che a differenza di altri sul territorio, non è dotato di telecamere o impianti di rilevazione, va a servire un intero quartiere che grazie alle modifiche urbanistiche degli ultimi anni è diventato particolarmente frequentato. In zona sono infatti sorti una nuova scuola media e un supermercato, che hanno intensificato notevolmente il traffico veicolare sull’incrocio con delle situazioni di pericolo che andavano sanate. Essendo troppo esiguo lo spazio per una nuova rotonda, l’amministrazione ha così optato per l’installazione dell’impianto. Per favorire la svolta, è stato anche istituito il divieto di sosta su via Cervetti, nel primo tratto dei numeri civici pari. Oltre a regolare l’immissione su via Fejus da via Cervetti, il semaforo è nato come deterrente per chi, soprattutto in orario notturno, tende a pigiare un po’ troppo il piede sull’acceleratore. Via Frejus è infatti una via rettilinea, su cui è già stato in passato allestito un semaforo con tanto di rilevatore di infrazioni semaforiche: il nuovo apparecchio servirà per spezzare il rettifilo, invitando gli automobilisti a rallentare.