Incrocio pericoloso, il caso della strada provinciale 500 sbarca in prefettura

Al via il colloquio tra Città Metropolitana e Comune di Volpiano. Invocato un importante investimento per migliorare la sicurezza della viabilità

La pericolosità di un tratto della strada provinciale 500 a Volpiano è stata oggetto di un incontro in Prefettura a Torino, a cui hanno preso parte il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, il sindaco di Volpiano, Emanuele De Zuanne, il dirigente e i tecnici della Direzione coordinamento viabilità della Città Metropolitana.

UN INCROCIO PERICOLOSO

L’altro ieri De Zuanne aveva portato la questione all’attenzione del Consiglio metropolitano. Il primo cittadino volpianese aveva fatto riferimento all’incrocio a “T” tra la provinciale e via Pisa, teatro di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali negli ultimi anni.

CHIESTO INVESTIMENTO PER LA SICUREZZA

La richiesta del Comune di Volpiano di prevedere un importante investimento per migliorare la sicurezza della viabilità ha trovato ascolto nel vicesindaco Marocco, che ha garantito l’impegno a far partire nel mese di ottobre un lotto immediato di lavori per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, propedeutici ad interventi strutturali successivi. Tali lavori creeranno le condizioni per la risoluzione definitiva delle criticità, di cui si è discusso oggi in Prefettura.

PROBLEMA AFFRONTATO IN COMMISSIONE

“Subito dopo la conclusione della seduta del Consiglio, la II commissione consiliare ha affrontato il problema e convenuto sulla necessità di fare presto per definire nel dettaglio la progettazione degli interventi risolutivi per la messa in sicurezza dell’incrocio. – sottolinea il vicesindaco Marocco – La riunione odierna in Prefettura è un primo passo in tale direzione”.

LE PAROLE DEL SINDACO DE ZUANNE

Secondo il sindaco De Zuanne, “la riunione di oggi in Prefettura, che aveva per oggetto i piani di emergenza esterna di ENI, Autogas Nord e Butangas, è servita per pianificare ulteriori misure per la sicurezza della provinciale nel tratto di Volpiano. Vi è infatti l’intesa per interventi immediati sulle intersezioni con via Pisa e via Amalfi e per l’accesso al deposito ENI”.

COMPIUTO ULTERIORE PASSO IN AVANTI

“Oggi, dunque, – prosegue il sindaco di Volpiano – è stato fatto un ulteriore passo in avanti, nella continua interlocuzione tra la Città Metropolitana e il Comune su questo problema. Dal 2009 l’Ente locale, facendosi interprete delle richieste dei cittadini, sollecita interventi per la messa in sicurezza della Provinciale 500 e la Città Metropolitana ha già programmato per il 2020 la realizzazione di una rotonda all’altezza di via Leinì”.