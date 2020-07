Incuria e vandali mandano ko il parco: «Ora noi dove portiamo i nostri figli?»

Prima la vandalizzazione di un tavolo, con le assi spaccate in due, poi l’incuria che ha messo ko l’area giochi. Il parco di strada della Magra, nel quartiere Barca, è diventato off limits per i bimbi e per i loro genitori. Una bella beffa, proprio ora che con la fine della quarantena i giardini sono tornati a disposizione delle famiglie. «I giochi hanno diversi problemi di sicurezza, dovuti anche alla scarsa manutenzione» racconta Valeria Ciarlone, tra le rappresentanti dell’associazione commercianti.

La struttura delle altalene, per esempio, si muove mentre il “ciambellone” ha i perni che iniziano a cedere. E non se la passano bene nemmeno i giochi in legno. Tanto che lunedì tavoli, altalene e giochini vari sono stati tutti transennati per evitare che qualcuno potesse metterci piede e farsi male. «Un altro problema è rappresentato dagli atti vandalici – continua Ciarlone -. Di sera i ragazzini salgono sui giochi dei bambini, mettendone a dura prova la resistenza».

