Indagati i vertici di Fiat Auxilium, la società cacciata dal Palavela

Il sogno di riportare il grande basket sotto la Mole è finito, forse per sempre. E l’ultima pagina della favola breve di Fiat Auxilium Torino rischia di essere scritta in un’aula di tribunale. Il reato che sarebbe ipotizzato dalla procura è l’omesso versamento di imposte. Molti i documenti sequestrati ieri mattina dai finanzieri nella sede del PalaVela, ma anche in altri uffici. A ordinare il blitz il sostituto procuratore Ciro Santoriello, che aveva aperto un’inchiesta all’indomani della penalizzazione di 8 punti inflitta alla squadra dalla Federazione anche sulle risultanze degli accertamenti dell’agenzia delle entrate e ora ha iscritto, a vario titolo, sul registro degli indagati i nomi di Massimo Feira, Antonio Forni e Massimo Actis. Compito degli inquirenti, adesso, sarà quello di fare chiarezza sui debiti di Fiat Auxilium, che ammonterebbero a quasi tre milioni di euro.

Intanto, dopo il blitz, Parcolimpico srl ha affidato a una nota tutta la propria amarezza. «La storia di Auxilium Pallacanestro al Palavela – spiegava ieri il comunicato – è finita oggi, nel peggiore dei modi». Con il gestore dell’impianto che, «a fronte dei perduranti e significativi inadempimenti della società di basket, si è vista costretta ad allontanare questa settimana il personale tecnico e amministrativo dai locali del Palavela, richiedendo loro lo sgombero di tutte le aree, dalle sale meeting, alle palestre, agli spogliatoi». Il progetto era di ampio respiro, di durata almeno quinquennale. «Ma le recenti cronache, sportive e non – proseguono da Parcolimpico – hanno purtroppo smascherato nell’ultimo mese uno stato di fatto completamente diverso». Il gestore del Palavela «ha continuato a sostenere il progetto nei momenti più incerti della stagione trascorsa, anche a proprio discapito».

Ma «tutto è stato inutile, alla prova dei fatti, e la delusione e il disappunto per tutto questo sono esponenzialmente accresciute dalla considerazione che le continue rassicurazioni e dichiarazioni di ottimismo ricevute dall’interno dell’Auxilium ci abbiano impedito di conoscere la reale situazione e di fare le giuste scelte aziendali». Per questo, Parcolimpico ha «già avviato tutte le azioni necessarie alla nostra tutela».