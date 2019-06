Indagini depistate per coprire il killer della bella barista

A 28 anni dal delitto di Sandra Casagrande, si scopre che nell’indagine sul suo omicidio ci fu un indagato e che, oltre gli abiti della pasticcera bruciati pochi mesi dopo il delitto, dall’elenco dei reperti mancano ora anche le banconote intrise del sangue del killer. Fatti sconvolgenti che non possono essere solo attribuiti alla superficialità degli investigatori, ma forse ad un vero depistaggio ad opera di qualcuno.

Notizie che amareggiano i famigliari che non possono dimenticare di aver perso Sandra, barbaramente uccisa con 22 coltellate, la notte del 29 gennaio 1991, nella caffetteria “Due Torri” a Roncade, in provincia di Treviso, piccolo centro di 14 mila abitanti. Si chiedono se davvero si sia fatto tutto il possibile per dare un nome all’assassino, e per questo stanno ricostruendo, con i pochi atti delle indagini ai quali possono accedere, quanto fecero gli investigatori durante l’indagine sul delitto e su quello che nel 2009 si tentò di fare riaprendo il caso.

Si è così scoperto che per il delitto c’era un indagato: Leopoldo Giannetti, noto a Roncade come “il Pedro”, un cliente di Sandra che andava da lei tutte le settimane a comprare le paste per il figlio che viveva in paese con la madre, dalla quale era separato.

Su di lui, si scopre a 26 anni di distanza e dopo la sua morte, si erano concentrate di più le attenzioni degli inquirenti, che avevano individuato nove sospettati proprio tra gli amici e i clienti della pasticcera.

«Quel che emerge dai documenti è sconfortante» ammette il nipote di Bianca Casagrande, Gianni Fregonese. «All’epoca ci eravamo affidati alle forze dell’ordine, convinti che ci sarebbe stata giustizia. Col senno di poi, avremmo incaricato qualcuno di seguire le indagini perché è evidente che qualcosa non ha funzionato».

Lo dice con amarezza scorrendo le carte dell’inchiesta e scoprendo che a poche settimane dal delitto gli abiti che Sandra indossava quando fu uccisa, furono mandati all’inceneritore.

Reperti importantissimi, sui quali potevano essere rimaste tracce dell’assassino che grazie alle moderne tecnologie, nel 2009 con la riapertura delle indagini avrebbero potuto svelare il mistero. E invece furono bruciati con una motivazione che ha dell’incredibile: «Emanavano un cattivo odore».

E poi quell’archiviazione, dopo solo sei mesi d’indagine. «Ci fa star male il dubbio che siano stati fatti degli errori – commenta il nipote – come quelli sui reperti». Perché dall’archivio reperti sono sparite anche le banconote intrise del sangue di Sandra e di un soggetto sconosciuto, che erano state trovate il giorno dopo nella cassa di un distributore di benzina.

Lo si scopre dalla richiesta di archiviazione nel 2011, quando scrive al Gip: «Hanno dato esito negativo gli ulteriori accertamenti dattiloscopici che si sono potuti effettuare ormai solamente sui negativi e sulle fotografie riproducenti le tracce digitali impresse nel sangue di cui erano intrise le tre banconote da 10mila lire associate all’evento delittuoso». Nel fascicolo del pm ci sono foto e negativi, ma dove sono le banconote? Sono andate perse o sono state distrutte? Un giallo nel giallo.

TROPPE DOMANDE SENZA RISPOSTE

Sandra morì a 44 anni. Sul suo corpo si contarono 22 coltellate e alcune costole rotte. E non venne fuori molto di più. La barista era rimasta vedova piuttosto giovane: il marito, Luciano Vio, se n’era andato undici anni prima, annegando nel fiume Sile, a Casale, i polsi legati col fil di ferro a una pietra. Un suicidio che avrebbe fatto parlare a lungo. Undici

anni dopo, intorno alle 22, la donna era ancora dentro al suo locale, le “Due Torri”. Doveva confezionare qualche bomboniera e poi, in fondo, di strada da fare una volta terminato il lavoro, non ne aveva molta: abitava da sola al piano di sopra. Il bar-pasticceria era naturalmente chiuso. Ma qualcuno si presentò alla porta. Una donna che vive da sola, aprirebbe la porta a uno sconosciuto? Soprattutto, chi potrebbe arrivare di sconosciuto in un paese di 14 mila abitanti in una sera di gennaio? Sono domande che si faranno in molti, senza trovare risposta.

IN PARLAMENTO: INTERROGAZIONE DELLA LEGA

Nel frattempo il delitto è arrivato anche in Parlamento. Nell’attesa di presentare un’interrogazione sulla riapertura del caso, il parlamentare veneziano della Lega Emanuele Prataviera ha scritto una lettera al premier ed al ministro della giustizia. Prataviera nella missiva ricostruisce la storia del tragico delitto le cui indagini bloccate per un lungo periodo, erano state riaperte e quindi rispedite nel dimenticatoio. Ed evidenzia che «Dal 2009 ad oggi sono intercorsi altri anni di silenzio. Una famiglia non può vivere con questo grande tormento, sapendo che nonostante l’interessamento della magistratura , l’assassino (o gli assassini) vivono liberi ed indisturbati. Bianca, invece, sorella di Sandra, vive nella speranza che la giustizia venga fatta». Il parlamentare della Lega conclude: «Tutti i giorni si parla dei casi irrisolti, però non si può lasciare nell’oblio l’omicidio di Sandra Casagrande, la sua famiglia merita rispetto e giustizia»