“Indossa la mascherina”, a Torino invita a farlo anche…Mazzini

La statua del patriota genovese in via Pomba munita del dispositivo di protezione individuale e del cartello: "Wear a mask"

“Wear a mask”, vale a dire: “Indossa la mascherina”. L’invito è stato rivolto più volte dall’inizio della pandemia, attraverso praticamente tutti i mezzi di comunicazione. Ma qualcuno evidentemente non lo ha ancora capito.

E allora, per ribadire il concetto, scende in campo pure…Giuseppe Mazzini. Proprio così: anche il patriota genovese, esponente di punta del Risorgimento, indossa la mascherina e ne promuove l’utilizzo attraverso un cartellone con la scritta “Wear a mask”.

Non ci credete? Date un’occhiata alla statua di Mazzini in via Pomba, angolo via Andrea Doria, nel cuore di Torino. Un’immagine che vale più di mille parole. “Indossa la mascherina”: più chiaro di così.