Questa donna non riesce neppure a tenersi in piedi alle prese con la nuova calzatura

Sembra impossibile, ma questa donna non ha mai indossato i tacchi in vita sua. Adesso ne sta provando per la prima volta un paio perché deve andare a una cerimonia e le prove sono davvero da ridere.

La donna non riesce neppure a tenersi in piedi, prova a fare qualche passo ma poi desiste. E alla fine decide saggiamente di ripiegare su un altro paio, dal tacco decisamente più contenuto.