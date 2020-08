Infermiera della Rsa con la tubercolosi: scattano i controlli dell’Asl sui pazienti

Non solo l’ansia che il coronavirus torni a infestare la casa di riposo, ma anche la paura che possa diffondersi la tubercolosi. Non c’è pace per i lavoratori e per i familiari dei degenti della rsa Carlo Alberto, dove – in seguito al caso di un’infermiera colpita dalla Tbc – l’ospedale Amedeo di Savoia e la Asl, in collaborazione con la casa di riposo, hanno attivato il programma speciale di sorveglianza sanitaria. Al momento sarebbero sei gli ospiti sotto osservazione. «Quattro di loro sono stati messi in camere singole e sono isolati», conferma un sanitario, che aggiunge: «Siamo passati dal Covid alla tubercolosi, ci mancava solo questa». Ma, come afferma la dottoressa Giuseppina Dassio dell’Amedeo di Savoia, non è il caso di fare allarmismi: «Non possiamo parlare di casi – spiega il medico – è stato attivato il programma di sorveglianza sanitaria e i controlli sono ancora in atto». È presto dunque per trarre conclusioni, ma c’è apprensione tra i parenti dei degenti, che hanno saputo nei giorni scorsi che ci sarebbero sei anziani positivi. Nel caso della Tubercolosi però, essere positivi non significa essere colpiti dalla malattia ed essere contagiosi.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++