Inferno in piazza San Carlo: cade l’accusa di omicidio preterintenzionale. E Sohaib ora si sente in colpa…

Il gip ha convalidato il fermo per morte come conseguenza di altro delitto

E’ caduta l’accusa di omicidio preterintenzionale nei confronti dei due giovani arrestati dalla polizia per l’inferno in piazza San Carlo dello scorso 3 giugno.

Dopo l’udienza di convalida, il gip ha convalidato i fermi e ha disposto la custodia cautelare per morte come conseguenza di altro delitto (in relazione all’omicidio colposo).

Ovviamente il fatto si riferisce alla morte di Erika Pioletti, la giovane di Domodossola deceduta dopo alcuni giorni di agonia per le ferite subite nella calca.

LA REAZIONE DELLA DIFESA. Queste le parole dell’avvocato Basilio Foti, che assieme a Emanuela Cullari assiste Sohaib Bouimadaghen, uno dei fermati che per l’inchiesta della polizia scatenò il finimondo, dopo aver spruzzato dello spray urticante. “Il giudice ha accolto le nostre richieste. A nostro avviso c’era una contraddizione. Se le lesioni agli oltre trecento feriti erano state valutate come conseguenze colpose, quindi non volute, anche l’evento morte, in quanto conseguenza di un altro delitto, avrebbe dovuto essere considerato non voluto e non previsto”.

I SENSI DI COLPA. I giovani si sentono in colpa per aver causato l’iniziale panico. A riferirlo è lo stesso gip, nell’ordinanza della convalida del fermo.

Si legge nel documento. “L’azione predatoria e violenta della banda ha costituito la causa iniziale di un movimento disordinato e incontrollato che ha portato alla fine, magari in presenza di eventi intermedi, quale il forte rumore della rottura di una ringhiera: ma sul punto sono necessari approfondimenti, al panico diffuso”.