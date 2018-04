Inferno in piazza San Carlo. I pm: “Con maggiore sicurezza niente esiti infausti”

Emergono sempre più particolari nel decreto di fermo di Sohaib Bouimadaghen, il giovane sospettato di aver scatenato l’inferno in piazza san Carlo dello scorso 3 giugno.

La procura di Torino ha infatti specificato che se gli addetti alla sicurezza avessero Carlo “avessero approntato e predisposto misure idonee a salvaguardare l’ordinato svolgimento dell’evento” e l’incolumita’ dei partecipanti, “la condotta delittuosa” della banda di rapinatori dotati di spray urticante “non avrebbe comportato l’esito infausto. Poiché la moltitudine degli individui avrebbe potuti spostarsi in pochi minuti”.

Torna così a far discutere la sicurezza di quella sera, con la sindaca Chiara Appendino che risulta tra gli indaganti assieme al suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l’allora questore Angelo Sanna, funzionari della questura e di Palazzo Civico, e i responsabili di Turismo Torino, la partecipata del Comune che organizzò la proiezione su maxi schermo della finale di Champions della Juventus.

Nel documento i pm Vincenzo Pacileo, Antonio Rinaudo, Paolo Scafi e Roberto Sparagna hanno inoltre aggiunto. “Che si dovevano controllare che in piazza non fossero portati strumenti atti a ledere, come le bottiglie di vetro, nonché misure idonee a garantire un rapido deflusso delle persone in presenza di eventi perturbatori quali un gesto anticonservativo, un attentato terroristico, la condotta di uno psicopatico, malori, panico”.

Infine hanno aggiunto. “Il comportamento degli addetti allo svolgimento ordinato della manifestazione e alla sicurezza degli spettatori è da qualificarsi come colposo”, mentre la condotta dei rapinatori e’ stata dolosa perché finalizzata “a creare una situazione di panico”.