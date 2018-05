Inferno in piazza San Carlo. La banda dello spray al peperoncino processata anche per colpi all’estero

A dirlo è stato il tribunale del Riesame in un'ordinanza depositata ieri per un marocchino indagato

La banda dello spray al peperoncino può essere processata anche per rapine avvenute all’estero. A ribadirlo è stato il Tribunale del Riesame di Torino, in un’ordinanza depositata ieri per uno dei giovani di origini marocchine arrestato su richiesta della Procura.

I colpi sarebbero avvenuti a Rotterdam, Francoforte, Amsterdam e Berlino. Alcuni degli indagati, secondo le indagini hanno agito in piazza San Carlo lo scorso 3 giugno provocando 1500 ferito e la morte di una ragazza nel corso della proiezione della finale di Champions della Juventus.

Secondo i giudici del Riesame la banda si procurò in Italia le confezioni dello spray urticante da utilizzare per commettere le rapine e pianificò i viaggi all’estero.