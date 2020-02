Infiltrazioni nel controsoffitto. Via ai cantieri nella materna

Il Comune di Beinasco mette mano ai lavori per il rifacimento del controsoffitto della scuola materna Walt Disney di Borgaretto e trasferisce temporaneamente i bimbi in altre classi, fino al termine del cantieri. I lavori sono iniziati lunedì, a seguito di una serie di monitoraggi costanti che l’amministrazione ha avviato nei mesi scorsi in tutte le scuole del territorio, così da organizzare e programmare gli interventi di manutenzione necessari nei vari plessi. Si tratta di lavori essenzialmente legati alla sicurezza e al risparmio energetico per i quali sono stati stanziati investimenti pari a 1,6 milioni. Dopo i lavori nelle scuole Calvino e Vivaldi, erano già state stanziate a bilancio le risorse per i rifacimento completo del tetto della materna di Borgaretto, in programma nei prossimi mesi.

