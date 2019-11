Infiltrazioni nella palestra della Marchesa

Il maltempo ha giocato qualche brutto scherzo anche alla palestra della cascina Marchesa di corso Vercelli. Un grosso problema per le associazioni del territorio che settimanalmente godono degli spazi assegnati dalla Circoscrizione 6. La piscina del quartiere Barriera di Milano, ancora ieri mattina, risultava inagibile. Con squadre costrette a rinunciare al fatidico allenamento. Per questo motivo il centro civico di via San Benigno ha trasferito le attività altrove.

«Purtroppo quando piove tanto – spiega la coordinatrice allo Sport della Sei, Isabella Martelli – l’acqua penetra dal tetto e danneggia la palestra. Sicuramente il problema si risolverà in breve tempo, nell’attesa spostiamo le associazioni in un’altra palestra». Un problema che, grossomodo, ricorda da vicino quello delle piscine della Circoscrizione 8. Con la Lido di via Villa Glori e la Parri di via Tiziano senza personale e a mezzo servizio. E con le associazioni sportive e le federazioni in rivolta. Alla richiesta di spazi pomeridiani che al momento latitano.

La Lido potrebbe riaprire ma soltanto a fine mese mentre la Parri, fresca di inaugurazione, non ha personale sufficiente per tenere aperto oltre le 14.