Infiltrazioni nella piscina Lido: via ai lavori sui tetti dal 2020

Continuano i mal di pancia per le piscine Lido e Parri di via Villa Glori e via Tiziano, a San Salvario. Nei giorni scorsi, a seguito delle maxi piogge, i fruitori dell’impianto hanno segnalato un grosso problema con le infiltrazioni. Risolto, se così si può dire, con valanghe di secchi e cartelli posizionati tra l’atrio e la palestra. Per i lavori sui tetti, non solo della Lido ma anche della Parri, bisognerà aspettare il prossimo anno quando l’emergenza dovrebbe finalmente esser risolta.

«I lavori delle coperture sono in cantiere – spiegano il presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca, e il coordinatore alla sottocommissione Sport, Dario Pera – I tetti verranno messi in sicurezza nel 2020, ovviamente nei punti dove non è stata ancora effettuata la manutenzione». Nei prossimi mesi verrà risolta anche la gestione degli spazi per le associazioni. In sei, infatti, hanno risposto al bando emesso dalla Circoscrizione 8 per la gestione della piscina Parri. Si tratterà di una concessione di spazi in cambio di personale, che è proprio quelo che alle piscine manca.

«Non si tratterà di una esternalizzazione» precisano Pera e Ricca. Il problema degli orari potrebbe, però, toccare anche la Lido. E già dal prossimo anno quando molte piscine si troveranno a battere cassa a Palazzo Civico. «Noi – spiega Giorgio Agliano, presidente di Unicorno Style – abbiamo pagato gli spazi acqua ma non abbiamo ancora il prospetto definitivo delle nostre ore. Speriamo, in futuro, di riuscire a ottenere quando crediamo di meritare».