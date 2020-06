Infiltrazioni nell’ecomuseo: via ai cantieri dopo 5 anni

Palazzo Civico ha dato l’ok per il recupero: «Sarà pronto in inverno»

Un edificio che un tempo era tappa obbligatoria per tutte le scuole di zona, in quanto sede di un allestimento permanente con fotografie, stampe e manoscritti. Poi per motivi tecnici, nel 2015 l’ecomuseo di via Millio 20 era stato chiuso. Ora, dopo ben cinque anni, il Comune ha fatto partire i lavori per il suo recupero e riqualificazione funzionale. Dunque l’ecomuseo di borgo San Paolo riaprirà, probabilmente entro la fine dell’anno. Gli abitanti del quartiere se lo augurano, perché troppe volte avevano creduto, invano, nell’inizio dei cantieri.

A febbraio 2018 era stata inviata una prima richiesta di indizione gara, con i lavori in programma alla fine di quell’anno. Ma i finanziamenti non erano arrivati e non se n’è fatto nulla. Quindi, l’anno scorso, Palazzo Civico aveva assicurato che i soldi c’erano e la manutenzione sarebbe iniziata in estate.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++