Infortuni sul lavoro, in Piemonte sono in aumento gli incidenti mortali

In Piemonte sono in diminuzione gli infortuni sul lavoro, ma aumentano quelli mortali. A riferirlo è l’Inail, che ha fornito un dossier sui dati ricevuti nel 2017.

Complessivamente gli episodi sono stati 47.457, in percentuale -0,6% rispetto a un anno fa. Il tutti è stato reso noto in un incontro dedicato al progetto per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro. Si tratta di percorsi personalizzati, da realizzare presso le aziende e finanziati fino a un massimo di 150.000 euro, per consentire la conservazione del posto di lavoro.

Nello specifico ben 7.792 infortuni sono avvenuti nel tragitto casa-lavoro (+0,6%) e 6.930 riguardano stranieri (+1,5%). Le malattie professionali sono 1.948 (-10,1% rispetto al 2016), di cui 307 tumori (-10,5%).

“Il dato medio annuo delle invalidità riconosciute in Piemonte nel periodo 2012-2016 – spiega Alessandra Lanza, direttore regionale dell’Inail – riporta che sono oltre 600 gli assistiti per disabilità da malattia professionale, mentre gli invalidi a seguito di infortunio sono circa 4.900. Cifre significative perché dietro ogni numero c’è una persona che potrebbe cambiare in meglio l’attuale situazione lavorativa grazie a un progetto elaborato da un’equipe multidisciplinare di esperti Inail, con il coinvolgimento del datore di lavoro”.