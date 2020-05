Infortunio in casa Toro: il giovane Onisa si ferma in allenamento

Trauma distorsivo al ginocchio destro con sofferenza del legamento collaterale mediale per la promessa della Primavera

Lavoro personalizzato per Lukic e Baselli

Primo infortunio in casa granata dopo la ripresa degli allenamenti seguita alla lunga pausa per l’emergenza coronavirus. Come reso noto dal sito ufficiale del Torino nel consueto report quotidiano sugli allenamenti, si è fermato Onisa.

Il giovane granata, aggregato alla prima squadra dalla Primavera di Sesia, “ha accusato un trauma distorsivo al ginocchio destro con sofferenza del legamento collaterale mediale”. Da valutare i tempi di recupero.

La squadra, intanto, ha svolto in mattinata una seduta suddivisa tra parte atletica e parte tecnica. Nel pomeriggio hanno lavorato ancora Lukic e Baselli che hanno seguito un programma personalizzato. Domani nuova sessione al Filadelfia.