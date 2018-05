Infortunio sul lavoro all’Azimut: amputate due dita a un operaio

Avigliana. A distanza di 24 ore dalla tragedia di Torino, dove un ascensorista di 48 anni ha perso la vita cadendo nella tromba dell’ascensore, ieri mattina un operaio italiano di 42 anni ha subito l’amputazione di un dito della mano sinistra mentre stava lavorando all’interno dell’Azimut di via King ad Avigliana.

Secondo una ricostruzione dei fatti, l’operaio era intento a lavorare con una troncatrice in legno quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal dell’Asl To3, si è tagliato due dita.

Trasportato al Cto, nel corso del delicato intervento operatorio, i chirurghi sono riusciti a riattaccare una delle due dita troncate mentre al momento di andare in stampa era ancora in corso l’intervento per cercare di salvargli l’arto. «Bisogna reagire con forza al pesante deterioramento delle condizioni di sicurezza. Occorre mettere in campo una forte ed incisiva mobilitazione di tutti i lavoratori», commenta la Cgil.