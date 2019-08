Ingegnere impazzisce e finisce nella Rems. Appello dall’India: «Rimandatelo in patria»

La borsa di studio al Politecnico, una stanza a Villa Claretta a Grugliasco, i primi esami superati brillantemente. Il sogno dell’ingegner Ghouseuddin M., 26 anni compiuti il 20 giugno, di specializzarsi in Elettronica in una delle università più prestigiose d’Europa sembrava a portata di mano. E per almeno due anni, dal 2016 quando è arrivato a Torino dall’India, tutto è filato liscio. Poi, però, a Ghouseuddin è capitato qualcosa: ha cominciato a saltare gli esami, ha perso il diritto alla borsa di studio e alla residenza, e dopo un periodo trascorso da alcuni amici, è diventato un clochard.

Una scelta? Probabilmente no. Perché al giovane, già prima di partire dall’India, era stato diagnosticato un disturbo bipolare. E se il problema non aveva rappresentato un ostacolo fino a quando ha avuto il supporto della famiglia e del suo psichiatra, in Italia, ad un certo punto, pare essere diventato un problema. Con un lento logoramento che l’ha portato a isolarsi. Fino a quando, lui che è completamente incensurato, per tre volte in un giorno e mezzo si è trovato faccia a faccia con la Legge.

Il 13 marzo avrebbe dato fastidio a una ragazza sul bus la mattina e creato scompiglio in un ristorante la sera. E la mattina dopo, in un bar, avrebbe di nuovo “dato di matto”, reagendo poi con violenza all’arrivo degli uomini in divisa. Per quella “resistenza” è stato arrestato. E qui è iniziata una vicenda che ora assume i contorni del caso internazionale. Perché il gip ha convalidato l’arresto e poi ha disposto la custodia cautelare. E dopo un periodo al Lorusso e Cutugno, in seguito alla consulenza chiesta dallo stesso pm (Elisa Buffa) che ha riconosciuto il disturbo bipolare e stabilito l’incapacità di intendere e volere, è stato trasferito in una Rems.

Adesso, l’inchiesta per la resistenza è chiusa. Ma, fino a quando non verrà fissata l’udienza davanti al gup, Ghouseuddin resterà probabilmente chiuso in una di queste strutture che hanno preso il posto dei manicomi criminali. Ed è per questo che i parenti si sono rivolti alle autorità indiane e al consolato indiano a Milano. Per chiedere che il governo e il consolato facciano il possibile per sensibilizzare le autorità italiane. «I familiari – spiega l’avvocato Victor Tizzani, il difensore di ufficio del 26enne – sperano di poterlo riportare a casa, in modo da farlo seguire per i suoi disturbi in patria, attraverso un percorso di riabilitazione». Ma molto dipenderà dall’esito dell’udienza preliminare. E dalla valutazione che il giudice farà quando sarà ora di valutare la pericolosità sociale.