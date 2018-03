Inghiottito dalle scale mobili ad Istanbul: ecco dove resta incastrato per un’ora

Il fatto è avvenuto a Istanbul, per fortuna non pare ci siano state conseguenze gravi

Le scale mobili si aprono improvvisamente ed inghiottiscono un pendolare che sta scendendo per andare a prendere il treno.

Accade ad Istanbul in Turchia, nella stazione Maslak Ayazağa in un momento in cui la stazione è super affollata.

L’incidente è avvenuto qualche settimana fa ma il video ha iniziato a circolare sui social soltanto nelle ultime ore, sia su LiveLeak, sia su YouTube.

Il malcapitato è caduto dentro un buco che si è aperto all’interno della striscia mobile ed è rimasto intrappolato in quella situazione per più di un’ora prima dell’arrivo dei soccorsi. A raccontarlo sono stati i media turchi che hanno dato molto risalto alla notizia.