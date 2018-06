Inglese ubriaco: urla frasi senza senso e blocca il traffico in centro. Arrestato

Alla vista degli agenti, il balordo ha cercato di nascondersi in un pub. Bloccato dai poliziotti, nel tentativo di evitare l'arresto si è scagliato contro l'auto di servizio

E' successo in via Giolitti a Torino

Un inglese di 26 anni è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento dalla polizia che lo ha arrestato nel centro di Torino. Il giovane è stato fermato mentre, in stato di ebbrezza, bloccava il traffico di via Giolitti urlando frasi sconnesse.

CERCA DI RIFUGIARSI IN UN PUB

Alla vista degli agenti, avvisati dagli automobilisti in coda, il cittadino britannico è scappato e ha cercato di nascondersi in un pub. Bloccato dai poliziotti, nel tentativo di evitare l’arresto si e’ scagliato contro l’auto di servizio.