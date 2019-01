Ingoia ovuli di cocaina per evitare l’arresto: preso giovane nigeriano

Appena ha visto gli agenti del commissariato di polizia Madonna di Campagna avvicinarsi all’autovettura su cui viaggiava, in realtà un taxi abusivo (il cosiddetto Gabu Gabu), ha ingurgitato l’ovulo di cocaina che aveva tra le mani, ma ciò non gli ha evitato l’arresto.

Un giovane nigeriano è stato posto in stato di fermo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che presso la sua abitazione in via Saorgio è stato rinvenuto abbondante materiale per il confezionamento di droga, oltre che un altro ovulo contenente un grammo di cocaina.

Da esami effettuati presso struttura ospedaliera, inoltre, è emerso come il giovane avesse ingurgitato altri ovuli di sostanza stupefacente. Il taxi abusivo su cui viaggiava era guidato da un uomo di 52 anni, nigeriano a sua volta.