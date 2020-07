Inizia un nuovo fine settimana da ballare

Il venerdì “Over” del Whitemoon dà il via alle danze in tutta sicurezza

Quelle che ci attendono saranno tre serate di musica e di ballo, organizzate in totale sicurezza ma garantendo a tutti la possibilità di godersi le calde notti estive (quasi) come eravamo abituati a fare fino a pochi mesi fa.

Il Venerdì Over 30 di Torino torna in una delle location più belle della città, il Whitemoon di corso Sebastopoli 123, al PalaAlpitour. L’evento è organizzato da Torino nel Mondo, che coinvolge come sempre dj di qualità per offrire musica all’aperto e la tranquillità di ballare a norma di legge rispettando le distanze (apericena uomo 18 euro e donna 15 euro con drink incluso).

Stessa condizione sabato sera al Penelope Beach di corso Allamano 120, dove si festeggerà a bordo piscina e sulle due piste gli Over 30 potranno scegliere tra musica commerciale e revival oppure i ritmi di salsa, bachata, merengue e reggaeton (ingresso omaggio per tutte le donne per i primi 30 minuti dopo la mezzanotte).

