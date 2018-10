«Ho iniziato quasi per un caso, poi ho dovuto studiare molto»

INTERVISTA A tu per tu con Aurora Ruffino, sulla Rai in “Non dirlo al mio capo 2”

L’abbiamo conosciuta al cinema ne “La solitudine dei numeri primi”, diretto da Saverio Costanzo, e in “Bianca come il latte, rossa come il sangue”. Poi è esplosa in tutta la sua bravura nelle fiction tv come la “torinese” in “Questo nostro amore” insieme a Neri Marcorè e Anna Valle, con il personaggio di Cris in “Braccialetti rossi” e ora sta bissando il successo in “Non dirlo al mio capo 2” in prima serata su Raiuno. Aurora Ruffino, 29 anni, è uno dei volti più amati dal pubblico italiano. L’hanno definita una “diva pop”. In queste settimane è sui nostri televisori nel ruolo di Cassandra. Sarà poi Bianca de’ Medici ne “I Medici 2”. Della sua crescente popolarità dichiara: «La vivo in modo naturale, con serenità, perché così deve essere».

Aurora, quando ha iniziato a recitare per la prima volta, qual è stato il suo ruolo?

«Nel 2009 con il film “La solitudine dei numeri primi”, quello è stato il mio primo lavoro, avevo un ruolo un po’ dell’“antipatica”, quello di Viola Bai».

Quando ha capito che era la sua strada?

«L’ho capito pian piano, lavorandoci. Ho fatto il primo film quasi inconsapevole di quello che facevo, senza avere uno studio alle spalle. Il vero percorso l’ho iniziato con la scuola ed è lì che ho capito la vera potenza di questo mestiere e quanto potesse aiutarmi nella vita personale».

Perché “Braccialetti Rossi” ha avuto successo?

«Perché regala emozioni. Quando guardavo in tv davano le repliche, il mio fidanzato mi prendeva in giro perché avevo la faccia di chi non sa mai come va a finire».

Adesso è Cassandra in “Non dirlo al mio capo 2” con Lino Guanciale, Vanessa Incontrada…come è stato l’incontro con gli altri componenti del cast?

«Per la prima volta mi sono inserita in una seconda serie in un gruppo già costituito. All’inizio avevo un po’ di timore di non riuscire a integrarmi bene, ma i miei compagni di lavoro sono stati veramente fantastici, mi hanno accolta nella loro famiglia facendomi sentire a casa».

La vedremo presto anche ne “I Medici 2”…

«Interpreto Bianca de’ Medici, un bellissimo personaggio. Sono molto orgogliosa di questo lavoro, il mio primo in inglese. È stato molto difficile ottenere il ruolo, ho fatto molti provini, ho studiato tanto».

Cosa significa calarsi in un’epoca lontana, nel Rinascimento, come è andata?

«Credo che una delle fasi più belle del mestiere di attore sia quella della ricerca e qui ne hai da sbizzarrirti. Devi calarti in un’ epoca completamente diversa dalla tua, in cui le donne non erano le donne di oggi. Le donne che si permettevano di dire ciò che pensavano, quando non erano nobili erano considerate delle streghe. Era un’epoca diversa, interessante. Quello che a noi oggi sembra scontato, come avere la possibilità di esprimere una propria opinione, a quell’epoca era un evento eccezionale».

Un sogno nel cassetto?

«Ne ho uno grande grande grande che purtroppo non posso svelare per paura che non si avveri. Tra gli altri sogni c’è il desiderio di girare nuovamente con Saverio Costanzo che è stato il mio primo regista».