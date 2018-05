Inkheart – L’arte sulla pelle con i tatuaggi creati da Angelo

«Già da piccolo, quando tutti sognavano di fare i calciatori o i medici, io avevo chiaro in testa che avrei fatto il tatuatore».

Nel settembre 2016 i sogni di Angelo si sono trasformati in un vero studio, Inkheart in via Palestro 7/c, che si occupa di tatuaggi ma anche di body piercing e trucco semipermanente.

«Il mio obiettivo è quello di offrire la massima qualità e mettere a proprio agio i clienti. Ecco perché molti dei disegni nascono con loro, unendo insieme la mia creatività e la loro fantasia. Inoltre il mio centro è autorizzato Asl, tutti i tatuaggi vengono eseguiti esclusivamente con colori atossici certificati e attrezzatura sterile monouso per garantire la massima igiene»

Inkheart, che si rivolge a un pubblico di tutte le età, è aperto tutti i giorni tranne la domenica con orario 11-19.30.

Contatti: 348.5930087