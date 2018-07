Inseguimento nella notte, bloccato tossicodipendente ad Almese

Rocambolesco inseguimento tra le strade di varie località della provincia di Torino, protagonista un tossicopendente e alcune pattuglie dei carabinieri. L’episodio è accaduto nella serata di ieri.

L’uomo, a bordo di un’auto, non si è fermato a un posto di blocco a Carmagnola e ha fatto lo stesso in prossimità di un altro posto di blocco a Moncalieri. Inseguito dai militari, è arrivato fino ad Almese, dove poi la sua vettura è stata colpita alla gomme da alcuni colpi di pistola in via dei Caduti, in prossimità dell’incrocio con via Granaglie.

L’uomo, finalmente bloccato sulla sua auto, è stato arrestato. Dovrà rispondere di varie, pesanti accuse. Comprensibile la curiosità di numerosi cittadini, che si sono riversati in strada attratti dalle sirene, dai colpi di pistola e dal trambusto.