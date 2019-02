Insetti e montagne di cibi scaduti. Sequestrato magazzino da incubo

Tonnellate di alimenti e bevande scaduti, invasi da insetti e conservati all’aperto, sotto il sole e la pioggia. Tutto destinato a finire sulle nostre tavole.

Il maxi sequestro di alimenti è stato effettuato martedì dai carabinieri della stazione di Verolengo, intervenuti in un capannone industriale di via Lancia dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sul modo in cui gli alimenti vi venivano stoccati. Al loro arrivo i militari hanno trovato una situazione talmente grave da chiedere il supporto del Nas, il nucleo anti sofisticazioni di Torino. Cibo e bevande erano ammassati all’interno e all’esterno del capannone, al di fuori di ogni regola di conservazione.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++