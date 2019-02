Insetti nei frigoriferi e cibi accanto ai detersivi: chiuso il ristorante dell’albergo

Per la titolare è scattata anche la multa per gravi carenze in materia di sicurezza alimentare

Insetti nei frigoriferi, alimentari e detersivi conservati pericolosamente, gli uni accanto agli altri. E’ quanto i carabinieri del locale comando stazione, impegnati in un controllo insieme con gli ispettori del servizio igiene e prevenzione dell’Asl To4, hanno scoperto all’interno delle cucine di un noto albergo di via Umberto I a Lanzo Torinese.

MULTATA LA TITOLARE

In particolare i militari hanno rilevato la presenza di insetti nei frigoriferi del ristorante oltre che pericolose “promiscuità” tra alimenti e detersivi. Da qui la decisione di chiudere il locale (ma non l’albergo, rimasto regolarmente aperto) per gravi carenze in materia di sicurezza alimentare. Per la titolare è scattata anche una pesante multa. Il provvedimento di stop durerà ora fino a quando la struttura non si sarà messa in regola.