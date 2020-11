Insoddisfatto della pizza, aggredisce il personale: arrestato

Nella serata di mercoledì della scorsa settimana un uomo si è recato all’esterno di una pizzeria del quartiere Campidoglio per acquistare una pizza da asporto, ricevuta la quale si è allontanato.

Dopo una quindicina di minuti, però, è ritornato nell’esercizio con la confezione della pizza e in modo aggressivo si è lamentato della qualità del prodotto acquistato, utilizzando parole esplicite e inequivocabili.

L’addetto alle consegne ha cercato di riportare alla calma il cliente, rendendosi anche disponibile a cambiare il prodotto, ma quest’ultimo ha colpito il cartone facendolo sbattere in faccia al suo interlocutore, per poi allontanarsi.

Passati altri cinque minuti il cliente ha fatto nuovamente ritorno in stato di alterazione psicofisica, brandendo una bottiglia e urlando frasi sconnesse. A questo punto ha rotto la bottiglia e ha minacciato i dipendenti della pizzeria, prima puntando la stessa verso la cassiera e poi in direzione di altri dipendenti.

A un certo punto si è lanciato verso due addetti, bravi a schivare il colpo, ma i cocci si sono infranti contro il muro ferendo allo zigomo e a una mano una delle dipendenti del locale. Nella circostanza, l’aggressore ha scagliato per terra, danneggiandoli, il registratore di cassa e due palmari.

In due hanno cercato di fermare l’uomo che ha tentato di colpirli per garantirsi la fuga, azione interrotta dall’arrivo degli agenti del Commissariato San Donato. Il responsabile dell’accaduto, un 52enne italiano, è stato arrestato per lesioni aggravate e denunciato in stato di libertà per minacce.