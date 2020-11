Insostituibile Bremer: «Sogno la nazionale»

Gleison Bremer ha grandi ambizioni: «Vestire la maglia della Nazionale è il sogno di ogni bambino: la concorrenza è tanta, ma con il lavoro quotidiano e con le prestazioni che sto offrendo potrà presentarsi l’opportunità», ha svelato in un’intervista al portale brasiliano Esporte Interativo. Anche perché, con il suo club, i miglioramenti sono costanti: «Spero di continuare a crescere – ha aggiunto – e sono contento non solo per i gol, ma anche per il fatto di riuscire a ritagliarmi uno spazio sempre più importante nel Toro: il mio obiettivo primario è difendere, poi se riesco do una mano in attacco come capitato contro la Lazio». Intanto, sono già sei le reti in granata. È una creatura tutta di Giampaolo: Mazzarri aveva iniziato a puntare su di lui soltanto al secondo anno, poi con Longo è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante. E ora, insieme a Lyanco, ha trovato la sua dimensione, convincendo l’allenatore a schierarlo titolare in sei giornate su sette totali. L’intesa con il connazionale cresce, mentre Bremer vive un periodo d’oro anche fuori dal campo: «Per me è cominciata una nuova vita – ha aggiunto il difensore, diventato papà di Agatha ai primi di novembre – e adesso corro anche per lei: è una motivazione in più e rappresenta un punto chiave nella mia carriera». E le pretendenti, inevitabilmente, cominciano ad aumentare.

