Insultano un vigile sul web per un’auto rimossa: denunciati

Accusano il Comune di "voler far cassa" per una rimozione forzata in via delle Magnolie. I colpevoli verranno convocati nei prossimi giorni

Hanno accusato sui social il Comune di “voler far cassa” e per questo verranno denunciati. Accade a Borgaro, comune alle porte di Torino, dove nei giorni scorsi i vigili urbani sono intervenuti in via delle Magnolie, dove stavano per iniziare i lavori stradali. Gli agenti hanno sequestrato un’auto, poi risultata rubata, perché parcheggiata in divieto di sosta e su Facebook è arrivata una pioggia di insulti nei loro confronti.

“Non hanno nemmeno provato a capire quali fossero le ragioni dell’attività dei vigili – spiega il comandante della polizia municipale di Borgaro, Massimo Linarello – se avessero chiesto agli agenti operanti o avessero chiamato il Comando, nei limiti della riservatezza dei dati personali, avrebbero avuto tutte le rassicurazioni del caso”.

Gli utenti verranno convocati nei prossimi giorni e verrà valutata anche la posizione del gestore del gruppo Facebook, che non ha rimosso i post. “Probabilmente se il sequestro lo avessero effettuato i carabinieri, queste persone avrebbero applaudito dai balconi – si sfoga Linarello – Invece, per la polizia locale la presunzione di colpevolezza è la regola generale”