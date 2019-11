Insulti razzisti a un bambino. «Ma la scuola non fa nulla»

«Sei nero, sei nero». Sarebbe questo l’insulto che da tempo verrebbe ripetuto da parte di una compagna di classe ad un bambino di sette anni che frequenta la scuola elementare Defassi di piazza della Repubblica a Borgaro. Il caso di presunto razzismo è stato denunciato dal padre del bambino nella mattina di martedì tramite un post pubblicato su una delle pagine Facebook dedicate alla cittadina.

Post che ha poi scatenato una ridda di commenti e di polemiche, sfociati anche in insulti – da parte di altri utenti del noto social – ai danni delle maestre della scuola borgarese. «Mio figlio è frutto dell’amore fra me e mia moglie Alicia, nata nella Guyana Britannica, paese tra il Brasile ed il Venezuela, seppur facente parte della Comunità Caraibica – spiega Alberto Cascio, il padre -. Ci siamo conosciuti per lavoro in quella terra, anche se nostro figlio è nato a Firenze, mentre l’altra nostra figlia è Sudafricana, essendo nata in una delle nazioni in cui abbiamo vissuto per lavoro. Nel 2014 decidiamo di venire a vivere a Borgaro, città dove i nostri figli stanno frequentando le scuole dell’obbligo», spiega il padre che racconta come queste frasi denigratorie vengano pronunciate dalla compagna di classe del figlio «da diverse settimane. Mio figlio ne sta soffrendo molto e la maestra è al corrente del problema. Purtroppo, però, devo constatare come la scuola, a oggi, non abbia dato vita ad iniziative di solidarietà verso mio figlio o a provvedimenti per quanto accaduto. Io e mia moglie siamo amareggiati da questa situazione. Precisare come non vogliamo assolutamente criminalizzare la bambina o i suoi genitori. Chiediamo alla scuola di affrontare queste problematiche in maniera più convincente, con più garanzia ed equità a tutti i genitori. La scuola ha il dovere di educare verso il rispetto, la convivenza e l’armonia tra tutti i nostri bambini».