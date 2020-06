Insulti sulla lapide del fratello. «Una vendetta contro di me»

Un insulto e una striscia scritti con la bomboletta nera, a coprire la foto di Cristian Licata: sono comparsi, ieri mattina, sulla lapide in ricordo del motociclista morto il 4 agosto 2017 sulla provinciale che collega Villastellone e Carignano.

La lapide si trova proprio nel luogo dell’impatto fra due auto e la Yamaha R1 del 27enne Licata. Un incidente a cui la famiglia non si è mai arresa: «L’inchiesta per omicidio stradale è stata archiviata ma noi sosteniamo da sempre che non fosse colpa di Cristian», ricorda Domenica Licata, fratello del motociclista. È stato lui ad andare a pulire la lapide, togliendo l’inchiostro nero: «Sono senza parole, ho qualche idea su chi sia stato ma non ho le prove per accusare nessuno.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++