Intanto continuano ad arrivare

La Svezia è il paradiso della socialdemocrazia, il paradigma dell’occidente ricco, colto, progressista, disciplinato, libero, accudito dalla culla alla tomba. E soprattutto politicamente corretto. Così corretto che pratica da anni l’accoglienza indiscriminata dei migranti d’ogni provenienza, dando loro soldi, welfare e priorità nell’assegnazione di case popolari (in Svezia gli affitti sono carissimi). Così corretto che un tribunale svedese si è pronunciato secondo la sharia, decidendo che una donna mussulmana abusata da suo marito non poteva che mentire, e avrebbe dovuto risolvere il problema con la famiglia del marito. Il risultato?

In Svezia ci sono oggi 61 ghetti (divisi per nazionalità di immigrati) in cui neanche la polizia osa entrare: ne ha parlato il Tg2 e l’ambasciata svedese in Italia ha protestato bollandola come fake news. Vogliamo parlare della Francia? Ha problemi così gravi con gli immigrati di seconda generazione (basti pensare ai recenti attentati con tutti quei morti) che blinda le frontiere ai nuovi arrivi dall’Italia. Ed è così quasi dappertutto, in Europa, tanto che la Ue è stata denunciata ieri alla Corte dell’Aja per crimini contro l’umanità, in quanto responsabile dei morti nel Mediterraneo e nei campi libici. In attesa che la Ue sia incriminata anche per la fame nel mondo, le guerre locali, il global warming, le epidemie e le alluvioni, noi Italiani però continuiamo a ricevere emigranti. Ogni giorno. Pochi o tanti, ma arrivano. E ce li teniamo. Lo vuole la Chiesa, la sinistra, la cultura, la scuola, la Tv, la biennale di Venezia, persino Montalbano. Non lo vuole la maggioranza degli italiani, ma si sa: le ‘classi subalterne’ sono ignoranti ed egoiste. Alle ultime elezioni han dimostrato persino di non saper votare.

