Inter-Juve 1-1: Cristiano Ronaldo fa 600

Con lo scudetto, l’ottavo di fila, già in cassaforte, la Juventus pareggia 1-1 contro l’Inter nell’anticipo serale della 34a giornata di campionato. La gara di San Siro è importante soprattutto per la squadra di Spalletti, coinvolta nella corsa Champions.

E, infatti, i nerazzurri partono subito forte, tanto da portarsi in vantaggio dopo 7’ con un gran gol dai 25 metri di Nainggolan. Dopo un primo tempo sottotono, la Juve affronta la ripresa con un piglio diverso e trova la rete del pareggio al 62’ con il solito Cristiano Ronaldo. Per il portoghese gol numero 600 in carriera con squadre di club.