Inter e Lazio frenano, Douglas Costa punge su Instagram: “Dove siete?”

Il brasiliano della Juventus protagonista più sui social che in campo

L’Inter fermata in casa dal Sassuolo al termine di una partita rocambolesca (3-3), la Lazio raggiunta e superata a Bergamo da una mostruosa Atalanta (3-2). Risultato? Juventus in fuga in classifica, con 4 lunghezze di vantaggio sui biancocelesti e 8 sui nerazzurri.

Un’occasione troppo ghiotta, evidentemente, per Douglas Costa. L’esterno brasiliano ha pensato bene di “sfottere” le rivali scudetto su Instagram. Questa, almeno , è l’interpretazione che moltissimi followers hanno dato dell’immagina postata sul suo profilo dopo i match di ieri sera.

“Dove sono le inseguitrici?”, sembra chiedere il brasiliano nella posa di chi scruta l’orizzonte in lontananza. Uno sfottò che ha ottenuto migliaia e migliaia di “like”, ma che ha anche scatenato critiche feroci. “Ma pensa a giocare bene invece di fare ancora queste stupidaggini sui social”, è l’invito di un sostenitore juventino. I tifosi delle altre squadre, invece, sono stati decisamente meno diplomatici.