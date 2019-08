International Champions Cup, Joao Felix sale in cattedra. E l’Atletico batte la Juve (2-1)

Si conclude con una sconfitta, alla Frieds Arena di Stoccolma, l’ultimo impegno della Juventus nella International Champions Cup. Contro l’Atletico Madrid di Simeone, i bianconeri di Sarri sono stati battuti 2-1. Da segnalare, per i “colchoneros”, la grande prestazione di Joao Felix che si è aggiudicato il duello a distanza con Ronaldo.

JOAO FELIX SALE IN CATTEDRA

Il portoghese (ex attaccante del Benfica) è stato decisivo in entrambe le reti. Al 24′, in occasione del primo gol, quando si è bevuto De Sciglio e poi ha concluso di destro, al volo. E poi al 33′, nel mettere a segno il gol-partita dopo il momentaneo pari di Khedira (siglato al 29′ con un diagonale dal limite).

BIANCONERI SFORTUNATI

Juve sfortunata nella ripresa, con due pali colpiti da Douglas Costa e Rabiot, ma il risultato non è cambiato.